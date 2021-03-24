MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor
GeriGündem Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün tedavisi İstanbul'da devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin Ankara'da düzenlenen 7. Büyük Olağan Kongresi'nden dönen Döğücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapakpınar mevkisinde su kanalına çarptı.

Kazada, Döğücü ve eşi Salih Döğücü ile şoför Yunus Aksu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza anında araçta bulunan Döğücü ve eşi Salih Döğücü ile şoför Aksu'nun durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yiyit, Döğücü ve eşinde kaza nedeniyle oluşan küçük çaplı kırıkların istirahat ve korseyle tedavi edilebileceğini belirterek, kısa sürede taburcu olabilecekleri bilgisini verdi.

Trafik kazasında yaralanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücünün tedavisi İstanbulda devam ediyor

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi