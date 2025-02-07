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Trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki sanatçı Laçin Akyol, hayatını kaybetti

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#Laçin Akyol#Laçin#Mersin
Trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki sanatçı Laçin Akyol, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:03

Mersin'de trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İsviçre'de müzik eğitimi alan Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

Trafik kazasında yaralanan 18 yaşındaki sanatçı Laçin Akyol, hayatını kaybetti

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BÜYÜK YARIŞMADA ÜÇÜNCÜ OLMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.

 

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#Laçin Akyol#Laçin#Mersin

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