×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla Trafik Kazası#Polis Şehit#Aydın Üyenarık
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 10:26

Tuzla'da 11 Kasım'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu.

Haberin Devamı

Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

VATAN EMNİYET'TE TÖREN DÜZENLENECEK

Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.

Gözden KaçmasınKriz masası kuruldu 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyorKriz masası kuruldu! 2 genç için havadan ve karadan çalışma sürüyorHaberi görüntüle

 

BAKAN ÇİFTÇİ: ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ÂLİ OLSUN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit haberi sonrası X hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul Tuzla’da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Haberin Devamı

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla Trafik Kazası#Polis Şehit#Aydın Üyenarık

BAKMADAN GEÇME!