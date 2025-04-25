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Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

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#Şehit#Trafik Kazası#Şırnak
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 09:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Nisan'da kazaya müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Polis Memuru Zeki Bacak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medyadaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun.

Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Zeki BACAK; 20.04.2025 günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.

Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

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#Şehit#Trafik Kazası#Şırnak

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