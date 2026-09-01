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Trafik kazasında otomobil AK Parti ilçe başkanlığı binasına girdi

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#Kaza#Trafik Kazası#Soma
Trafik kazasında otomobil AK Parti ilçe başkanlığı binasına girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 09:35

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan otomobil AK Parti ilçe başkanlığı binasına girdi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Nazım Usluoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Soma İlçe Başkanlığı binası önündeki park alanından hareket etmek isteyen O.A. idaresindeki 10 ADU 854 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Hızla ileri fırlayan araç, parti binasının camlarını kırarak içeri daldı. Otomobil, bina içinde bir süre ilerledikten sonra ancak toplantı salonunda durabildi.

Trafik kazasında otomobil AK Parti ilçe başkanlığı binasına girdi

Büyük bir gürültüyle meydana gelen kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Trafik kazasında otomobil AK Parti ilçe başkanlığı binasına girdi

Hastaneye kaldırılan sürücü O.A.'nın ilk ifadesinde, aracın freninin tutmadığını ve bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Trafik Kazası#Soma

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