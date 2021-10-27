Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Polis memuru Adem Yıldız toprağa verildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: MHK başkanlığı için masada 6 isim Öne çıkan ise...Son Dakika: MHK başkanlığı için masada 6 isim! Öne çıkan ise...#Ferhat Gündoğdu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi Karakutu sır olduHablemitoğlu cinayetinde kritik isimdi! Karakutu sır oldu#Ukrayna
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Bu kadarına da pes Kimden skandal sözlerBu kadarına da pes! Kim'den skandal sözler#Kuzey Kore
Tepki çeken yasa tasarısı... Bütün kişisel bilgileri toplayacaklarTepki çeken yasa tasarısı... Bütün kişisel bilgileri toplayacaklar!#İsrail
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Rekabet Kurumu talebini iletti Piyasanın organize edildiği tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'Piyasanın organize edildiği tespit edildi'#Fahiş Fiyat
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Beyaz Sarayı sarsan cinsel taciz skandalıBeyaz Saray'ı sarsan cinsel taciz skandalı!#Hilary Clinton
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERGündem Haberleri

Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Polis memuru Adem Yıldız toprağa verildi

#Trafik Kazası#Adem Yıldız#Karabük
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti Polis memuru Adem Yıldız toprağa verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren polis memuru Adem Yıldız (31), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde törenle toprağa verildi.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Adem Yıldız, önceki gece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Yıldız için Safranbolu Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

Trafik kazasında hayatını kaybetmişti Polis memuru Adem Yıldız toprağa verildi

Törende Karabük Valisi Fuat Gürel aileye taziye dileklerinde bulundu. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Yıldız’ın annesi Hatice Yıldız, "Yavrum, ben sana doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Adem Yıldız#Karabük

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler