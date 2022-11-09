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Trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Bayram'a son veda

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#Isparta#Gönen#Trafik
Trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Bayrama son veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 15:57

Isparta-Gönen karayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yaren Bayram son yolculuğuna uğurlandı.

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Isparta-Gönen karayolunda dün sabah otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Bayram (19) için bugün Işıkkent Mahallesi'ndeki Mavi Kent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı birinci sınıf öğrencisi olan genç kızın cenazesine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Yılmaz Çatal, ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

Cenaze namazı sonrası Bayram’ın cenazesi asri mezarlıkta defnedildi.

Isparta-Gönen karayolunda dün sabah E.N.K'nın kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil ağaca çarpmış, kazada otomobil sürücüsü ile Yaren Bayram (19), T.A. ve Y.K. ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaren Bayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yaren Bayrama son veda

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#Isparta#Gönen#Trafik

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