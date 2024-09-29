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Trafik kazasında hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kış'a acı veda

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#Kayseri#Trafik#Kaza
Trafik kazasında hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kışa acı veda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 18:02

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Piyade Teğmen Hüseyin Kış (25), yaşamını yitirdi. Teğmen Kış, Hacılar ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı’nda meydana geldi. Hacılar ilçesi yönüne giden Piyade Teğmen Hüseyin Kış'ın kontrolünü yitirdiği 38 BK 422 plakalı otomobil, kavşakta refüje çarpıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kışa acı veda

Yaralanan Kış, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Teğmen Kış, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kışa acı veda

Hüseyin Kış'ın cenazesi, yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Hacılar ilçesi Cami Kebir Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kış'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Hüseyin Kış'ın yakınları gözyaşı döktü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kış, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Teğmen Hüseyin Kışa acı veda

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#Kayseri#Trafik#Kaza

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