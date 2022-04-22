Trafik kazasında hayatını kaybeden Öykü Koçali son yolculuğuna uğurlandı

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Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.