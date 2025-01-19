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Trafik kazasında Gizem Demirci'nin ölümüne neden olan doktor serbest bırakıldı

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza
Trafik kazasında Gizem Demircinin ölümüne neden olan doktor serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 16:18

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bağdat Caddesi'nde 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan doktor M.K. (50), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, bugün Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

“HIZLI OLDUĞUNU KABUL EDİYOR”

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Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, “Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı.

Trafik kazasında Gizem Demircinin ölümüne neden olan doktor serbest bırakıldı

Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir” dedi.

"BİZ HAYAT MÜCADELESİ VERİRKEN NEZARETTE BİLE TUTMADILAR"

Kandemir, “Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor.

Trafik kazasında Gizem Demircinin ölümüne neden olan doktor serbest bırakıldı
Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz” diye konuştu.

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#İstanbul#Kadıköy#Kaza

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