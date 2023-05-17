Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Trafik Kazası#Silahlı Saldırı
Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 09:58

Adana'da, önce motosiklete sonra bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Veli Ergüden (25), devrilen motosikletteki baba-oğulun yakınlarının, kaza yerindeki silahlı saldırısında, karnından yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Ergüden yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yanındaki 80 BE 360 plakalı motosiklete çarptıktan sonra, karşı şeride geçip başka otomobile çarptı. Refüje çarpıp duran otomobildeki Ergüden ile devrilen motosikletteki ismi açıklanmayan baba-oğul yaralandı.

Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı


Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba-oğulun, kazayı öğrenen yakınları da olay yerine geldi. Sürücü Ergüden ile tartışan kişiler daha sonra tabancayla ateş edip kaçtı.

Yaralı baba-oğul ve karnından yaralanan Ergüden, ambulanslarla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Trafik Kazası#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan meydan okudu... Seçim haritası Yunanistanı karıştırdı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan meydan okudu... Seçim haritası Yunanistan'ı karıştırdı

#Seçim
Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

#TBMM
Liderlerin 2’nci tur yol haritası

Liderlerin 2’nci tur yol haritası

#Erdoğan