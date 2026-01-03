×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik kazası sonrası "eşimle kavga ettim" diyerek aracını bırakıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Polis
Trafik kazası sonrası eşimle kavga ettim diyerek aracını bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 08:43

Tekirdağ Çorlu’da kazaya karışıp olay yerinde arabasını bırakıp kaçan sürücünün, "Kimseyi aramaya gerek yok, aramızda hallederiz. Karımla kavga ettim" dediği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yokuş yukarı seyreden C.Ö. idaresindeki otomobile karşı yönden gelen bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"ARABAMDA ÇİZİK DAHİ YOKTU"

Sürücülerden biri ise, arabasını bırakıp olay yerini terk etti. Kazayla ilgili konuşan mağdur araç sürücüsü C.Ö., "Ben yokuş yukarı çıkarken, karşı yönden gelen araba üstüme çıkıyordu. Sürücü geldi yanıma, ‘kimseyi aramaya gerek yok, aramızda hallederiz. Karımla kavga ettim’ dedi, sonra gitmiş. Bu olaya kadar kaskolu aracım, boya, çizik ve kaza dahi görmemişti." diye konuştu.

TERK VAZİYETTEKİ ARAÇ KAÇIRILMAK İSTENDİ

Öte yandan kaza mahalline gelen bir kişi aracı kaçırma girişiminde bulundu. Durumu fark eden İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaçırılmak istenen arabayı 250 metre ileride Reşadiye Mahallesi’ndeki ara sokakta durdurdu. Sürücü hakkında işlem başlatılırken, otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Trafik kazası sonrası eşimle kavga ettim diyerek aracını bırakıp kaçtı


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınÇatı yok, kaset yok ama esnaf varÇatı yok, kaset yok ama esnaf varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Çorlu#Polis

BAKMADAN GEÇME!