×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Trafik Kazası#Silahlı Kavga
Trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 23:54

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 2 aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asmasız Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen H.C'nin kullandığı araç ile A.G. idaresindeki aracın aynalarının çarpışması sonucu taraflar arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.C. silahla A.G. ile yanında bulunan H.Ç'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI 

Sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince Aksaray'da gözaltına alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Trafik Kazası#Silahlı Kavga

BAKMADAN GEÇME!