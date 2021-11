Trafik kazalarına karşı 'Kırmızı Top'

Haberin Devamı

Kasım ayının üçüncü pazarı tüm dünyada Trafik Mağdurlarını Anma Günü olarak kabul ediliyor. Trafikte Haklarım Derneği ve Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı bu nedenle bir işbirliğine imza atarak trafik mağdurlarını andı.

Beşiktaş, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nin 7. haftasında Fethiye Bahçeşehir Koleji’ni evinde ağırladı. Maçın ilk servis atışı, trafik mağdurlarını anmak ve kazalara dikkat çekmek için kırmızı topla yapıldı.

Beşiktaşlı sporcular, Trafikte Haklarım Derneği’nin başlattığı #TrafikKazalarınaDurDe kampanyasına da çektikleri videolarla destek verdi.

24 SANİYEDE 1 KİŞİ ÖLÜYOR

Farkındalık projesine öncülük eden Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, her 24 saniyede 1 kişinin trafik kazasından dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, “En az CovId-19 kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarında dünya genelinde her 24 saniyede bir kişi, her yıl 1.3 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Türkiye’de 2015-2020 yılları arasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 271, yaralananların sayısının ise 1.7 milyon olduğu biliniyor. Tüm bunların yanında sevdiğini kaybetmenin acısını veya engelli kalmanın çaresizliğini yaşayan insan sayısını ise bilmiyoruz. İstatistikler trafik kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir olduğunu gösterirken, alınacak tedbirlerin başında trafik kurallarına uymak geliyor” dedi.

SCOOTER'LARA CEZA YAĞDI

Öte yandan son dönemde kurallara uymamaları, kaldırımları işgal etmeleriyle sık sık gündeme gelen scooter kullanıcılarına ceza yağdı. Elektrikli scooter kullanımına düzenleme getiren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 7 ayda İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde, 253 elektrikli scooter kullanıcısına 157 bin 850 lira ceza yazıldı.