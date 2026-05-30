Trafik kazaları 11 can aldı

Haberin Devamı

İhbarla giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mustafa Şenol tedaviye alınırken, eşi Sevim Şenol (62) hayatını kaybetti.

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde Şermin Erdek’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Y.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybederken, Şermin Erdek ve Yaren Erdek hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilde bulunan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde H.A.’nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si çocuk 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Antalya’nın Kepez ilçesinde Abdullah K.’nin kullandığı hafif ticari araç tramvay durağına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddetiyle 30 metre savruldu. Hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun üzerinden ‘Emirhan S.’ adına şehir içi otobüs kartı çıktı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Serkan S. (27) idaresindeki otomobil, Veysel C. (45) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Veysel C. ile araçtaki Aysel Coşkun (39), Muhammed Burak Coşkun (14), Emir Mirza C. (12) ve Deniz Aren Coşkun (1) ağır şekilde, Serkan S. ile yanında bulunan Buse K. (24) ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aysel Coşkun ile çocukları Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun hayatını kaybetti. Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü Hasan Tülü (28) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 7 yaralının ise tedavisi sürüyor. Mersin’in Mut ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.