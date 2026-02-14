Trafik kavgasında araçtan inen yandı

Haberin Devamı

MECLİS’ten önceki akşam geçen yeni düzenlemeyle getirilen yenilikler şöyle:

PLAKASIZ ARAÇ: Plakayı tahrif eden ya da sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin lira idari para cezası verilecek ve araçları 30 gün trafikten men edilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 280 bin liraya, men süresi ise 60 güne çıkacak. Plakasız araç kullananlara 46 bin lira ceza kesilecek, ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

ARAÇTAN İNME: Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin lira para cezası verilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Bu gerekçeyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin ehliyetleri, psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek. Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücüler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

AMBULANSA YOL VERMEME: Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

HIZ SINIRINI İHLAL: Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yerleşim yeri içinde hız sınırını ihlal edenlere çeşitli para cezaları verilecek, 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Hız denetim cihazlarının yerini tespit eden ya da sürücüyü uyaran cihazların imal ve ithali yasaklanacak. Bu cihazları üreten veya ithal edenlere 370 bin lira, araçta bulunduranlara 185 bin lira ceza kesilecek ve cihazlara el koyulacak.

CEP TELEFONU KULLANMA: Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza verilecek. İhlalin tekrarı halinde ceza 10 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde 20 bin liraya çıkacak ve her seferinde ehliyetlere 30 gün el konulacak. Emniyet kemeri takmayanlara ise 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLER: Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti geçici olarak alınmasına ya da iptal edilmesine rağmen araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Bu sürücülere araç kullandıran işletmelere de 40 bin lira ceza uygulanacak.

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyonun cezası artırılırken, taksimetresi olmayan taksilere 185 bin lira ceza kesilecek. Abarth egzoz kullananlara 16 bin lira ceza verilecek ve araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Arkadan çarpmaya karşı dirençli tamponu bulunmayan araçlar da eksikleri giderilene kadar trafikten çekilecek.

UYUŞTURUCU VE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin lira ceza kesilecek. Yeniden ehliyet alabilmeleri için 5 yıl beklemeleri, sürücü kursunu tamamlamaları ve sağlık raporu almaları gerekecek. Ölçüm yaptırmayı reddedenlere de 150 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 5 yıl geri alınacak.

0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde cezalar kademeli olarak 80 bin liraya kadar çıkacak. Üç ihlalde ehliyete 30 gün, dörtte 60 gün, beşte 90 gün el koyulacak; altıncı ihlalde ise ehliyet iptal edilecek. Yeniden belge almak isteyenlerin tüm cezaları ödemesi, psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatrik muayeneden geçmesi gerekecek.

DUR İHTARI

Denetimlerde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza verilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek. Geçiş hakkı vermeyen sürücülere de 46 bin lira ceza uygulanacak.

KOMİSYON ÜYESİ ULUAY: ‘ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM’ YOK

TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, trafikte yeni dönemi Hürriyet’e anlattı. Yeni yasanın kimseye ayrıcalık tanımayacağına vurgu yapan Uluay, “Hiç kimse keyfi hareketleriyle ‘bir anlık öfkeme yeni düştüm’ gibi nedenlerin altına sığınarak, diğer insanların hem can güvenliklerini hem mal güvenliklerini hem de seyahat özgürlüklerini ihlal edemeyecek. İnsan hayatını önceleyen bir düzenleme yapıldı. Kuralların uygulanması ve insanların birbirine karşı davranışları konusunda merkeze insanı koyduk.” dedi. Trafikte magandalık yapmak isteyenleri uyaran Uluay, şöyle devam etti: “Magandalık yapmak isteyenler bir kez daha değil, hiç düşünmesinler. Toplumun özgürlüğüne ve güvenliğine kastedenlere artık kamu adına tolerans yok. Bu kişiler ciddi cezalarla karşılaşacak. Kimseye ayrıcalık olmayacak.

İNTİKAMINIZI KENDİNİZ ALMAYA KALKMAYIN

Vatandaş saldırıya uğradığında panik yapmamalı ve kendi intikamını kendi almaya kalkmamalı. Önemli olan ispat. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla kayıt alabilir. Ayrıca MOBESE kameraları, diğer sürücüler veya çevredeki güvenlik kameraları da delil olacaktır. Günümüzde delil bırakmadan suç işlemek neredeyse mümkün değildir. Devlete güvenmeli. Devlet gereğini yapacaktır. Bu yasa zaten mağdurun intikam alma ihtiyacı duymaması için caydırıcı yaptırımlar içeriyor.”