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Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK(Bilecik),(DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Trafik ışıklarından ‘evde kal’ çağrısı

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Trafik ışıklarından ‘evde kal’ çağrısı
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BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde, koronavirüse karşı trafik ışıkları ile dijital platformlara yansıtılan ‘evde kal’ yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor.

Bozüyük Belediyesi koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan ‘evde kal’ çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara ‘evde kal’ yazısını yansıttı. İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de ‘evde kal’ sloganıyla uyarılar yapıldı. Bozüyük’te gün boyu “Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız” anonsları yapılıyor.

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