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Mustafa KANLI - DHA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı!

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Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı!
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Gaziantep'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan adı açıklanmayan sürücüyü, trafik ışıklarında durduğu anda, pompalı tüfek ile vurdu. Saldırgan, elindeki tüfekle vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün, Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı.

Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı

Trafik ışıklarında durduğu anda ise kendisini takip eden kimliği belirsiz şüphelinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

 

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