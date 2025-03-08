Trafik faciasına tazminat

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İddiaya göre Arnavutköy yönünde ilerleyen kamyonet sürücüsü İbrahim Sığırcı, yan şeridinde ilerleyen otomobilin sıkıştırması sonucu trafik ışıklarına çarptı. Devrilen trafik lambası, karşıya geçmek için bekleyen üniversite öğrencisi Aliekber İvgin’in üzerine devrildi. Devrilen trafik lambası ile kamyonet arasında kalan Aliekber İvgin, hayatını kaybetti. Aliekber İvgin’in annesi Aysel, babası Yakup ve ağabeyi Fatih İvgin, olayda kusurlu oldukları gerekçesiyle kamyon sürücüsü İbrahim Sığırcı, otomobil sürücüsü Berkan Uysal, sigorta ve lojistik şirketlerine 1 milyon 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

1 YILLIK FAİZİYLE ÖDENECEK

Bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü İbrahim Sığırcı’nın yüzde 90 asli kusurlu, otomobil sürücüsü Berkan Uysal’ın ise yüzde 10 tali kusurlu olduğu belirtildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme, kamyon sürücüsü İbrahim Sığırcı ile lojistik şirketini 360 bin lira, otomobil sürücüsü Berkan Uysal ile sigorta şirketini ise 40 bin lira olmak üzere toplamda 400 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme, davalıların bu tazminatı kazanın meydana geldiği tarih olan 22 Mart 2023’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Aliekber İvgin’in ailesine ödemesine karar verdi.