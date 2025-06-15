Trafik ekipleri sıkı takipte! Bakan Yerlikaya uyardı: 102 bin 725 sürücünün ehliyeti geri alındı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'alkol etkisinde araç kullanımı' ile ilgili toplam 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0.50 promil, diğer araçlarda 0.20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Paylaşımında ayrıca trafik denetimi verilerine yer veren Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 5-12 Haziran 2025 tarihleri arasında 3 milyon 647 bin 742 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 27 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 222, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 762, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 316 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 411 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 403 bin 49 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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