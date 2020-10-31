Trafik durdu yardım gecikti

Yakınlarının yanına ulaşmak isteyenler özel araçlarıyla yollara dökülünce ulaşım durma noktasına geldi. Trafik kilitlenince de arama-kurtarma ekiplerinin enkaz olan bölgelere ulaşması gecikti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremden kısa süre sonra attığı tweet ile vatandaşları özel araçla yola çıkmamaları konusunda uyardı. Tunç Soyer ayrıca trafiğin rahatlaması için toplu ulaşımı ücretsiz yaptıklarını ve Kültürpark’ı trafiğe açtıklarını açıkladı.





‘RİCA EDİYORUZ KULLANMAYIN’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yoğun trafiğin fotoğrafıyla beraber yaptığı Twitter paylaşımında, “İzmir’deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.

Ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız” satırlarına yer verdi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz bir şekilde trafiğe çıkıp yolu tıkamasınlar” dedi. Öte yandan Manisa - İzmir karayolu İzmir istikametinde trafiğe kapatıldı.



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