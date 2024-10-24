×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik denetimi esnasında polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak şehit etmişti! Sürücü için istenen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenler#Polis
Trafik denetimi esnasında polis memuru Mustafa Peksoya çarparak şehit etmişti Sürücü için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 15:57

İstanbul Esenler'de trafik denetimi görevini yaptığı esnada Muhammet Furkan Yurttaş'ın kullandığı aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Yurttaş'ın ‘taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

Esenler'de 19 Ağustos günü meydana gelen olayda polis memuru Mustafa Peksoy (27) trafik denetiminde görev yaparken Muhammet Furkan Yurttaş'ın (31) kullandığı aracın çarpması sonucu şehit olmuştu. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Ağustos 2024'te Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü öğle saatlerinde Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevlilerine ‘trafik kazası yaralı polis memuru' şeklinde ihbar geldiği aktarıldı. İddianamede ekiplerin olay yerine gittiğinde Muhammet Furkan Yurttaş'ın önce trafik ekibinin aracına ardından Trafik Büro Amirliği'nde görev yapan Mustafa Peksoy isimli memura çarptığının tespit edildiği belirtildi. Yaralı polis memuru Peksoy'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği de iddianamede kaydedildi. İddianamede Yurttaş'ın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiği de ifade edildi.

Haberin Devamı

Muhammet Furkan Yurttaş'ın taksirli eylemi sonucunda bir kişinin ölümüne neden olduğu aktarılarak ‘taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle sanık Yurttaş'ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenler#Polis

BAKMADAN GEÇME!