MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafik cezasından kaçamadılar! 'Pes' dedirten yöntem
GeriGündem Trafik cezasından kaçamadılar! 'Pes' dedirten yöntem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Trafik cezasından kaçamadılar! 'Pes' dedirten yöntem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafik cezasından kaçamadılar! 'Pes' dedirten yöntem

Bolu'da, park yasağı olan yerlerde EDS kameralarına yakalanıp ceza yememek için araçlarının önüne çeşitli eşyalar koyarak plakalarını kapatanlara 551 lira ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları denetimlerde EDS park ihlal sistemlerinin olduğu kesimlerde zaman zaman bazı sürücülerin araçlarının plakalarını değişik materyallerle kapattığını, araçlarının plakasının okunmaması için plaka kısmının önüne malzemeler bıraktığını tespit etti.

Yapılan kontrollerde farklı sokaklarda araçlarının plakalarının önüne değişik malzemeler koyan 4 sürücüye 'tescil plakalarının okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak' maddesinden 551 lira idari para cezası uygulandı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi