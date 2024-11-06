Trafik cezasında ‘makul hata’ iptali

Haberin Devamı

Karayolundaki, 110 kilometre hız limitini yüzde 10 hata payıyla 1 kilometre aşan ve 1506 lira trafik cezası kesilen Kargın, cezanın iptali için Kayseri Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Kargın, başvuru dilekçesinde, “Yasal hız limitinin toleransla 121 kilometre olduğu bir yolda, 122 kilometrelik hız için ceza uygulanmış. Anlık yol, eğim ve diğer şartlar nedeniyle 1 kilometrelik hız aşımı olağandır. Verilen cezanın iptalini istiyorum” diye konuştu.

SÜRÜCÜ HAKLI BULUNDU

Mahkeme, ‘makul hata payı’ gerekçesiyle sürücüyü haklı bularak, trafik cezasını iptal etti. Mahkeme kararında, “1 kilometrelik hız aşımının sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışına ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu, radar sitemindeki hata payı, hava ve çevre koşulları dikkate alındığında 1 kilometrelik hız aşımının makul sayılabileceği” ifadelerini kullandı.