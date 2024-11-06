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Trafik cezasında ‘makul hata’ iptali

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#Trafik Cezası#Makul Hata#Trafik Cezası İptali
Trafik cezasında ‘makul hata’ iptali
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 07:00

ANKARA Barosu’na kayıtlı avukat Veli Kargın, Kayseri Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün adresine gönderdiği tebligatla, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 17.23 ile 17.52’de Malatya - Kayseri Karayolu’nda seyrettiği sırada hız sınırını aştığı için idari para cezasına çarptırıldığını öğrendi.

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Karayolundaki, 110 kilometre hız limitini yüzde 10 hata payıyla 1 kilometre aşan ve 1506 lira trafik cezası kesilen Kargın, cezanın iptali için Kayseri Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Kargın, başvuru dilekçesinde, “Yasal hız limitinin toleransla 121 kilometre olduğu bir yolda, 122 kilometrelik hız için ceza uygulanmış. Anlık yol, eğim ve diğer şartlar nedeniyle 1 kilometrelik hız aşımı olağandır. Verilen cezanın iptalini istiyorum” diye konuştu.

SÜRÜCÜ HAKLI BULUNDU

Mahkeme, ‘makul hata payı’ gerekçesiyle sürücüyü haklı bularak, trafik cezasını iptal etti. Mahkeme kararında, “1 kilometrelik hız aşımının sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışına ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu, radar sitemindeki hata payı, hava ve çevre koşulları dikkate alındığında 1 kilometrelik hız aşımının makul sayılabileceği” ifadelerini kullandı.

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#Trafik Cezası#Makul Hata#Trafik Cezası İptali

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