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Haber Giriş: 30.05.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Trafik cezası internetten nasıl öğrenilir? EGM'den 'trafik cezası' açıklaması

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Trafik cezası internetten nasıl öğrenilir? EGM'den 'trafik cezası' açıklaması
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Son dönemde özellikle artan şikayetler üzerine EGM'den 'trafik cezası' açıklaması yapıldı. Vatandaşlar sosyal medyada şikayetlerini dile getirirken, yeni trafik cezaları başlıklı paylaşımlarda bulundu. Peki trafik cezası internetten nasıl öğrenilir? İşte EGM'den gelen açıklama ve internetten trafik cezası sorgulaması yapabileceğiniz adres

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlığı altında gerçek dışı bilgilerin yer aldığı ve paylaşıldığı ifade edildi.

Trafik idari para ceza miktarlarının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler, her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır.
Güncel trafik idari para cezası tutarlarına 'www.trafik.gov.tr' adresinden ulaşılabilmekte olup sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRAFİK CEZASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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