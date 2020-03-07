Trafik cezaları kâbusu oldu

Kağıthane’de yaşayan 52 yaşındaki emekli çanta imalatçısı İsmail Cura, geçen yıl Arnavutköy’de bir ev aldı. İsmail Cura, kamyonet ruhsatlı minivan aracıyla 2019 yılı Mart ayından itibaren Hasdal- Kemerburgaz yolunu kullanarak defalarca yeni aldığı eve gidip geldi.



Kemerburgaz yolunda kamyonet ruhsatlı araçlar için hız limiti 70 km olarak belirlendi. Ancak Cura, aracıyla 80 ile 90 km hızla bu yolu kullandı.



Kemerburgaz yolunda onlarca defa hız aşımı yapan Cura’ya altı ay sonra aynı anda 33 adet 235 lira ceza geldi.



Yüklü miktarda gelen cezanın 29 tanesini ödeyen İsmail Cura, cezaların hukuksuz olduğunu iddia ederek itirazda bulundu.

150 CEZA DAHA VARMIŞ

Kendisine ulaşan cezaların dışında 150 adet cezanın daha beklediğini söyleyen İsmail Cura, “Aracımı binek araç olarak kullanıyorum.



Yolda araçlar için hız limiti 90 yazıyordu.



Ben de aracımın kamyonet gibi değerlendirildiğini bilmiyordum. Hasdal yolunu defalarca kullandım. Hiç ceza gelmedi. Ben de ceza gelmediği için 80 ile 90 km arasında yolu defalarca kullandım.



Ceza da gelmediği için bir sorun olmadığını düşündüm. Bu olaydan tam 6 ay sonra toplamda 7 bin 755 lira ceza geldi. Bir kısmını ödedim, ama itiraz ettim. Ancak bir sonuç alamadım.



Eğer cezalar hemen gelseydi ben o hızda gitmezdim. Daha fazla cezanın gelmesini bekliyorum.



Ben bilmeden hızlı gittim. Ama ceza aylar sonra geldi. Bu nedenle üst üste cezalar yedim. Ayrıca aynı günde 3 ceza kesildiği tarihler bile var.



Bunlara da itiraz ettim. Bir gün aynı tarih ve aynı saatte iki farklı ceza kesilmiş. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum” dedi.