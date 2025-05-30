Trafik canavarları yanacak: Yeni cezalar devrim gibi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahmet Hakan’ın sunduğu CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programında yeni trafik yasasının detaylarını anlattı. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre yeni düzenlemeyle Trafik Kanunu’nda köklü değişikliğe gidilecek. Para cezaları ciddi oranda artırılacak. ‘Trafik canavarları’ psikolojik tedaviye alınacak. Yerlikaya’nın açıkladığı trafikte yeni dönem şöyle olacak:

Fotoğraf: Uğur YURDAKUL

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE AĞIR YAPTIRIMLAR

- Geriye doğru 5 yıl içerisinde alkol etkisinde araç kullanımına ilkinde 25 bin lira para cezası ve 6 ay süreyle sürücü belgesi geri alma, ikincisinde 50 bin lira para cezası ve 2 yıl süreyle sürücü belgesi geri alma, üçüncüsü ve fazlasında 150 bin lira para cezası ve 5 yıl süreyle sürücü belgesi geri alma uygulanacak.

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- Uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişiye 150 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgesi iptal edilecek.

- Alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmayan sürücüye 150 bin lira para cezası kesilecek ve 5 yıl süreyle ehliyeti iptal edilecek.

ÇAKAR KULLANMANIN CEZASI 138 BİN LİRA

- Usulsüz çakar lamba kullanma cezası 6 bin 439 liradan 138 bin liraya çıkıyor. Ayrıca 30 gün ehliyete el koyulacak, araç da 30 gün trafikten menedilecek. Kullanmaya devem etmesi halinde ikincisinde 276 bin lira ceza verilecek, bir yılda iki ve daha fazlası olursa ehliyetine 60 gün el koyulacak, araç da 60 gün trafikten menedilecek.

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DUR İHTARINA UYMAYAN YANDI

-Dur ihtarına uymayan kişiye de ağır ceza geliyor. Şu an 2 bin 167 lira olan ceza yeni kanunda 200 bin lira para cezası verilecek. Ayrıca ehliyetine de 60 gün süreyle el koyulacak.

- Sürücü belgesiz araç kullanana 40 bin lira para cezası, sürücü belgesi geçici geri alınan veya iptal edildiği halde araç kullananlara ise yine 200 bin lira para cezası verilecek.

- Drift atma cezası 46 bin liradan, 140 bin liraya çıkıyor. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyulacak, araç da 60 gün trafikten menedilecek. Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa yapması halinde ise ehliyeti iptal edilecek.

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TRAFİK CANAVARLARINA PSİKOLOJİK TEDAVİ

- 30 kilometre hız limiti olan okul ve hastane önlerinde limit 1 kilometre bile aşılırsa 2 bin lira ceza geliyor. 30 kilometre limitli bir yerde 76 ile giderseniz cezası 20 bin lira oluyor.

- Geriye doğru bir yıl içerisinde bunu 5 kez yapan sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatr muayenesine sevk edilecek.

TAKSİMETRE AÇMAYANLAR TRAFİKTEN MEN

- Ticari taksilerde, taksimetre kullanmayan, taksimetreyi açmayana 46 bin lira para cezası geliyor, ayrıca aracın eksikliği giderilinceye kadar trafikten men edilecek.

- Takograf cihazı kullanmayana 75 bin lira ceza yazılacak.

- Takograf cihazına müdahale edene ise ilkinde 185 bin lira, tekrarında 370 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca araç sahibine bu cezaların iki katı uygulanacak. (ANKARA)

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MOTORLA AKROBASİYE 46 BİN TL

- Trafik kazalarının 3’te 2’sinde motosiklet sürücüleri kusurlu. Kask/koruma gözlüğü kullanmayan sürücü ve yolcuya ilkinde 2 bin 500, ikincisinde 5 bin, üçüncü kez ve fazlasında 10 bin lira para cezası geliyor.

- Akrobatik hareket yapana 46 bin lira para cezası kesilecek, 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alınacak.

- Akan trafikte yarış yapanlara ise 46 bin lira ceza uygulanacak. Ehliyetine 2 yıl el koyulacak, motosiklet

ise 60 gün trafikten menedilecek.

YENİ TRAFİK YASASI GELECEK AY MECLİS’TE

KARAYOLLARI Trafik Yasasında kapsamlı değişiklikler getiren ve cezaları önemli ölçüde artıran torba yasa teklifi, ilk görüşme yeri olan Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçti. Torba yasa teklifinin gelecek ay Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor. Teklifteki bazı istisna maddeleri dışında büyük bölümü, Resmi Gazete’de yayımlandıktan iki ay sonra yürürlüğe girecek. Bu durumda yeni trafik rejiminin eylül ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. (Bülent SARIOĞLU/ANKARA)

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AMBULANSLARA YOL VERMEYENE 46 BİN TL

- Ambulans ve itfaiyeye yol vermeme cezası 993 liradan 46 bin liraya çıkıyor. Ayrıca, 30 gün sürücü belgesine el koyulacak ve araç trafikten men edilecek.

- Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanın cezası 5 bin lira, diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemenin cezası ise 15 bin liraya çıkıyor.

- Kırmızı ışık ihlalli yapana şu an 2 bin 167 lira ceza kesilirken, yeni yasa ile ilk ihlalde 5 bin lira, ikincide 10 bin lira, üçüncüde 15 bin lira ve 30 gün süreyle sürücü belgesini el koyma cezası uygulanacak. Dördüncüde 20 bin lira ve 60 gün süreyle sürücü belgesini geri alma, beşincide 30 bin lira ve 90 süreyle sürücü belgesini geri alma, altıncıda ise 80 bin lira ve psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi istenerek sürücü belgesi iptal edilecek.

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KAZA YERİNİ TERK EDENE 46 BİN TL CEZA

- Zorunluluk hali dışında kaza yerini terk edene 46 bin lira para cezası verilecek ve 2 yıl ehliyetine el konulacak. Ayrıca 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası geliyor.

- Yaptığı trafik kuralı ihlalini sosyal medya hesabında paylaşanlara da ceza verilecek. Kural ihlali yaparak görüntüleri paylaşanlara 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

111 BİN KAMERA İZLEYECEK

Trafik denetimlerinde 111 bin yaka kamerası kullanılacak. Bütün denetim görüntülü ve sesli olarak kaydedilecek.

MAKAS ATANIN EHLİYETİ 3 AY ELİNDEN ALINACAK

- Şerit izleme kurallarına uymamanın cezası 5 bin lira, ağır taşıtlarda bu 10 bin liraydı. Şimdi ise tek yönlü yollarda tüm araçlar için 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda ise 20 bin liraya çıkıyor. Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ise 90 bin lira para cezası verilecek, ehliyete 60 gün el koyulacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek.

- Makas atana ise 90 bin lira para cezası, ehliyetine 60 gün el koyma ve 60 gün de araca trafikten men cezası geliyor.