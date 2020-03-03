Trafik canavarı hâlâ aranıyor

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Arıkboğa kayıplara karıştı. Arıkboğa’nın kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Mehmet ile oğlu Abdulsamet Topçi tutuklandı. 9 aydır yakalanamayan firari şüpheli Arıkboğa’nın 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, Abdulsamet ile Mehmet Topçi’yi tahliye etti.