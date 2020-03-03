Trafik canavarı hâlâ aranıyor
İstanbul Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da TEM yolunda araçlara makas atarak ilerleyen Yusuf Arıkboğa, 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarptı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Arıkboğa kayıplara karıştı. Arıkboğa’nın kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Mehmet ile oğlu Abdulsamet Topçi tutuklandı. 9 aydır yakalanamayan firari şüpheli Arıkboğa’nın 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, Abdulsamet ile Mehmet Topçi’yi tahliye etti.
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