MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafik canavarı hâlâ aranıyor
GeriGündem Trafik canavarı hâlâ aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trafik canavarı hâlâ aranıyor

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Trafik canavarı hâlâ aranıyor
Abone Olgoogle-news

İstanbul Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da TEM yolunda araçlara makas atarak ilerleyen Yusuf Arıkboğa, 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarptı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Arıkboğa kayıplara karıştı. Arıkboğa’nın kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Mehmet ile oğlu Abdulsamet Topçi tutuklandı. 9 aydır yakalanamayan firari şüpheli Arıkboğa’nın 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşmasında mahkeme, Abdulsamet ile Mehmet Topçi’yi tahliye etti.

False
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle