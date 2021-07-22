Trafik canavarı en çok ağustosta can aldı

2020 yılında meydana gelen yaklaşık 984 bin kazanın 150 bin 275’ini ölümlü ve yaralanmalı kazalar oluşturdu. 4 bin 866 kişi öldü. 226 bin 266 kişi yaralandı.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 84’ü, yaklaşık 126 bini düz yolda; yüzde 12’si, 18 bin 282’si virajda meydana geldi. 41 bin 400 kaza yerleşim yeri içinde oldu.

İLK SIRA SÜRÜCÜLERİN

Geçen yılki kazalarda ölen 4 bin 866 kişinin 2 bin 404’ünü sürücüler, bin 494’ünü yolcular, 968’ini yayalar oluşturdu. Kazalarda sürücü kusuru 161 bine yaklaşan sayısıyla ilk sırada, yayalar 12 bin 600 ile ikinci sırada, taşıtlar 4 bin 884 kusurla üçüncü, yolcular 2 bin 444 kusurla dördüncü sırada yer aldı. Yol kusurlarının sayısı 483 oldu. Kazaların yüzde 45’i tek araçlı, yüzde 49’u iki araçlı, yüzde 6’sı da çok araçlı oldu.

Ölümlü ve yaralanmalı 150 bin kazanın yaklaşık yüzde 51’i otomobilde oldu. Motosikletli kaza sayısı 40 bine yaklaşırken, oranı yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. 37 bine yaklaşan kamyonet kazaları, yüzde 15’lik oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. Otobüs kazalarının sayısı ise 4 bin.

İLK NEDEN YANLIŞ HIZ

Ölüm ve yaralanmalara yol açan yaklaşık 161 bin kusurun dağılımına bakıldığında ise sürücülerin hız kusurları dikkat çekti. Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak kusuru yüzde 39’luk oranla listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu yüzde 14.5 ile kavşak, geçiş önceliğine uymamak; yüzde 10.2 ile şerit ihlali yapmak; yüzde 8.56 ile arkadan çarpmak; yüzde 7.3’le dönüş kurallarına uymamak gibi kusurlar izledi. Alkollü araç kullanma nedenli kusur oranı yüzde 1.61, aşırı hızla araç kullanma kaynaklı kusur oranı yüzde 1 oldu.

Geçen yılki ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ağustos ayı 7 bin 716 kazayla ilk sırada yer aldı ve 663 kişi ölürken, 28 bin 69 kişi yaralandı. Temmuz yüzde 12’lik hem kaza hem ölüm oranıyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki eylülde 15 bin 596 kazada 521 kişi öldü, 22 bin 874 kişi de yaralandı.

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