MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrafiği tehlikeye attı... Tek tekerle yolculuk!
GeriGündem Trafiği tehlikeye attı... Tek tekerle yolculuk!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Trafiği tehlikeye attı... Tek tekerle yolculuk!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trafiği tehlikeye attı... Tek tekerle yolculuk!
Abone Olgoogle-news

Üsküdar'da D-100 Karayolu'nda tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü kameralara yansıdı.

Üsküdar D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Ünalan Mevkii'nde motosiklette tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu.

Trafiği tehlikeye attı... Tek tekerle yolculuk

Araç trafiğinin olduğu anda bir süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Motosikletlinin tehlikeli hareketleri trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle