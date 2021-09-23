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Trafiğe kapatılan Ordu Caddesi motosiklet güzergahına döndü

#İstanbul#Fatih#Ordu Caddesi
Trafiğe kapatılan Ordu Caddesi motosiklet güzergahına döndü

FATİH Ordu Caddesi'ni araç trafiğine kapatılmasına rağmen motosiklet sürücüleri kullanmaya devam ediyor. Motosiklet sürücülerinin zaman zaman hızlarını arttırdığı caddede dün sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Motosikletin el arabası kullanan yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnaf motosikletlere bir çözüm bulunmasını istiyor.

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Ahmet YEŞİLMEN / İSTANBUL (DHA)- Tarihi Yarımada'nın işlek caddelerinden ve turistlerin uğrak yeri olan Fatih Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar 10.00-21.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Caddeyi kullanmayı sürdüren motosiklet sürücüleri zaman zaman hızlarını arttırıyor. Motosiklet sürücüleri, belli bir şeride uymayarak, kazaya davetiye çıkarıyor. Caddede dün bir motosiklet, el arabasıyla çalışan bir kişiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile el arabalı kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Esnaf ise bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

"ŞİKAYETLERİMİZ SONUÇSUZ KALIYOR"

Esnaf Cengizhan Özdemir, "Biz belediyeye şikayette bulunduk, beyaz masaya şikayette bulunduk. Yol araç trafiğe kapatıldı ama motor trafiğine kapatılmadı. Bununla ilgili birçok şikayette bulunduk ama sonuç, hepsi birbirine atıyor. Belediye diyor ki, buraya trafik denetlemesi yapılması lazım. Öbürüne söylüyoruz, Büyükşehir Belediyesinin sorunu, diğeri de Fatih Belediyesinin sorunu diyor. Sonuç alamıyoruz hiçbir türlü. Dün iki kişi bir kaza geçirdi. Acil müdahaleyi arkadaşlarımızla yapmak zorunda kaldık. Şikayetlerimiz sonuçsuz. Yardımcı olacak birini arıyoruz. Motor geçişine kapatılmasını, aynı zamanda da yayaların daha rahat yürüyebilmesi için demir bariyerlerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu Beyazıt'ta yok ama bizim burada mevcut. Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Madem burası da trafiğe kapatıldı yayaların rahat yürümesi lazım" dedi.

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#İstanbul#Fatih#Ordu Caddesi