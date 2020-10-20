Trafiğe kapalı yolda otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

Kaza, Çerkezköy- İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkisinde meydana geldi. Yol bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan karayoluna giren Ahmet H.’nin kullandığı 59 ABT 469 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özcan Akar’ın kullandığı motosikletle çarpıştı.



Şiddetli çarpışmada metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet H., ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.



Kazada ölen Özcan Akar’ın yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı, Ahmet H.nin de yakındaki Büyükçavuşlu köyünde oturduğu, yolu kısaltmak için trafiğe kapalı yola girdikleri belirtildi. Olay yerine gelen yakınlarının sinir krizleri geçirdiği Akar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.