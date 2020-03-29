Trabzon'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Trabzon'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Trabzon ili doğasever kişiler tarafından çok beğenilen ve ziyaret edilen bir ildir. Trabzon gezilecek yerler bakımından çok zengin illerden biridir. Doğal güzelliklerin hakim olduğu bir bölgede bulunmasından dolayı gezilebilecek birçok doğal güzellikte yerler bulunur. Aynı zamanda birçok tarihi yerinde bulunduğu bir şehir oluşu ile hem doğa hem de tarihi gezilerin düzenlenebileceği bir şehirdir. Göller, akarsular ve vadiler bakımından çok fazla beğenilen illerden biridir.

Trabzon İlçeleri

Trabzon ilinde 18 adet ilçe bulunuyor. Trabzon ilçeleri; Akçabat, Yomra, Araklı, Vakfıkebir, Arsin, Tonya, Beşikdüzü, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Sürmene, Çaykara, Ortahisar, Dernekpazarı, Of, Düzköy, Maçka, Hayrat, Köprübaşı’dır.

Trabzon Hangi Bölgede?

Trabzon ili Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun illeri ile komşudur.

Trabzon Gezilecek Yerler

4000 yıllık tarihi ile tertemiz havası ve yeşilin her tonu doğası ile mutlaka gezilip görülmesi gereken illerden biridir. Tarihi olarak hanlar, çarşılar, camiler, camiler ve kiliseleri olan bir şehirdir. Tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini keşfederken, tertemiz havası ile ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Trabzon’da gezilecek yerler:

Atatürk Köşkü: Atatürk’ün Trabzon iline geldiği ilk zamanlarda bulunduğu bir köşktür. İç cepheleri Bağdadi tekniği kullanılarak dizayn edilen gösterişli köşkün dış cephesi ise taş işçiliği kullanılarak inşa edilmiştir. Atatürk’ün ölümü ile birlikte köşk müzeye çevrilmiştir.

Zağnos Vadisi Parkı: Trabzon’un yerli halkının günün her saatinde çokça vakit geçirdikleri parklardan biridir. Yemyeşil olan bu parkta; kuğular, kuşlar, ağaçlar, yapay havuzlar, çiçekler bulunmaktadır.

Altındere Vadisi Milli Park: Trabzon ili vadiler üzerine kurulmuş olan bir şehirdir. Maçka sınırlarında bulunan Altındere Vadisi bir milli parktır. Her yıl birçok turistin ziyaret ettiği bir noktadır. Balık avcılığı, kamp, dağcılık, trekking gibi aktivitelerin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı bir yerdir.

Çal Mağarası: Çal köyünde bulunan Çal Mağarası dünyadaki en uzun olan ikinci mağaradır. Yer altı sularının kaynağı olan bu mağara, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyecek olan bu mağaranın içine 400 metre kadar yürünebilmektedir.

Boztepe: Trabzon’u kuş bakışı olarak izleyebilme fırsatını sunan en güzel yerlerden biri Boztepe’dir. Manzara izleyip keyifli zamanlar geçirmek için en ideal yerlerden birisidir.

Uzun Göl: Heyelan meydana gelmesinin ardından dere yatağında baraj gibi bir kapanma olması ile oluşan bir göldür. Trabzon denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan Uzun Göl; bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve manzara keyfini çıkarılabilecek bir bölgedir.

Trabzon Tarihi Yerler

Sümela Manastırı: Altındere vadisinde bulunan manastır 1923 yılına kadar bu hizmette kullanılmıştır. Hristiyanlık inancında Hz. Meryem’in buradan göğe yükseldiğine inanılmaktadır. Her yıl çok fazla sayıda turisti çeken manastır, oldukça dik bir dağ yamacına kurulmuştur.

Kostaki Konağı / Trabzon Müzesi: 1900’lü yıllarda inşa edilen konak Trabzon’un şehir merkezinde bulunur. Milli mücadele döneminde konak karargah olarak kullanılmış ve aynı dönemde Mustafa Kemal ile Latife Hanım da bu konakta konaklamışlardır. Günümüzde müze olarak kullanılıyor.

Trabzon Kalesi: Trabzon şehrinin simgelerinden biridir. Trabzon’un en yüksek yerlerinden birinde bulunmaktadır.

Gülbahar Hatun Türbesi: Trabzon’da bulunan İslami eser olarak ilk olan eserdir. 1500’lü yıllarda Yavuz Sultan Selim tarafından annesi için yaptırılmıştır.

Küçük Ayvasıl Müzesi: 884 ila 885 yılları arasında 1. Basil tarafından inşa ettirildiği kapısında yazan en eski Bizans kilisesidir. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.