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Bilge AVCI/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 14:00,Son Güncelleme:/

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, 2 mahalle daha karantinaya alındı

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde, 2 mahalle daha karantinaya alındı
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TRABZON'un Hayrat ilçesinde 2 mahalle daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklada Hayrat ilçesinde 2 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerimiz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs salgını nedeniyle 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 08.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi. Hayrat ilçesinde daha önce de Pazarönü, Yeniköy ve Geçitli mahalleleri karantinaya alınmıştı.

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