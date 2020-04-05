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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Trabzon'u alarma geçirdi! Polis her yerde araçların kapı kollarına dokunan kişiyi arıyor

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Trabzon'u alarma geçirdi! Polis her yerde araçların kapı kollarına dokunan kişiyi arıyor
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Trabzon'da park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Gülbahar Hatun Mahallesi, Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.

Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.

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