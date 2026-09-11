×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trabzonluları hedef almıştı: Sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Ertuğrul Kaya#Trabzonlular
Trabzonluları hedef almıştı: Sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 14:49

Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sanal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik ifadeler kullandığı belirlenen sanal medya ünlüsü Ertuğrul Kaya hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kaya'nın paylaşımlarının yayından çıkarılması ve hesabına erişimin engellenmesi talep edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen Kaya'nın 25 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı öğrenildi. 

Gözden KaçmasınEmekli albay rehber kitapta gördü: Paristen Türkiyeye geldi Alıştığım yaşamdan tamamen farklıEmekli albay rehber kitapta gördü: Paris'ten Türkiye'ye geldi! 'Alıştığım yaşamdan tamamen farklı'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınKaçkarlara kar yağdı: Artık burayı terk edin mesajı verildi Bundan sonra gelecek olan ilk şey kardırKaçkarlar'a kar yağdı: Artık burayı terk edin mesajı verildi! 'Bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Ertuğrul Kaya#Trabzonlular

BAKMADAN GEÇME!