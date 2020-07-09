Trabzon’dan istihbarat gelmedi

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 76 sanıklı davaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya 3 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu gazeteci Ercan Gün ile cinayet sırasında İstanbul Jandarma İstihbarat’ta görevli eski Yüzbaşı Muharrem Demirkale ise cezaevinden SEGBİS’le salona bağlandı.

TEŞHİS ETSEM SÖYLERDİM

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ünal Karaosmanoğlu olay günü Kocaeli’nde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eğer benim personelim cinayet öncesinde o bölgede bulunuyorsa bunun arka planı araştırılmalı ama olaydan sonra doğaldır. Polisle beraber çalışıyor jandarma sonuçta. Cinayet öncesi kamera görüntülerinden gördüğüm kadarı ile benim tanıdığım personelden kimse yok. Açık yüreklilikle, vicdanen, net olarak söylüyorum, Bir personelimi teşhis etseydim söylerdim.

CİNAYET ÜLKEYE ZARAR VERDİ

Şüpheli şahsın fotoğrafını gösterdiler. Kimliğini belirlemek için şahsın fotoğrafının basınla paylaşılmasını söyledim. Resmin (cinayetin tetikçisi Ogün Samast’ın fotoğrafı) paylaşıldığı tarihe kadar hiçbir bilgi yoktu bizde. Eğer bu bilgiler bize intikal etmiş olsaydı emniyetle paylaşırdım. Bu önemli bir bilgi. Dink’in öldürülmesi ülkeye zarar vermiştir. Ülkem itibar kaybetti. Türk vatandaşı bir gazetecinin öldürülmesini kınıyorum. Kabul edilemez. Dink ile ilgili ben ve istihbarat Dink’in kim olduğunu, ne olduğunu öldürülmesinden sonra gazetelerden öğrendik. Etnik, dinsel ayrım yapmadan görevimizi yaptık.”

BASINDAN ÖĞRENDİK

İstanbul Jandarma eski İstihbarat Şube Müdürü Aycan Oktaylar da tanık olarak verdiği ifadesinde, “Olayla ilgili en ufak bir istihbarı bilgi, duyum kesinlikle gelmedi. Biz de olayın oluşunu basından öğrendik. Olay olduktan sonra birkaç gün sonra güvenlik güçlerinin bilgisi olduğuna dair haberler yer alınca, bütün şubeyi tepeden tırnağa araştırdım. Herhangi bir bilgi belge söz konusu değildir” dedi.