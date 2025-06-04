Trabzon’daki sel sonrası son durumu Bakan Uraloğlu açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

112 acile 670 çağrı oldu, hepsiyle ilgilenildi. Vatandaşımıza bu anlamda gerekli ulaşım sağlandı. 117 iş yerinde hasar tespiti yapıldı. 20 araç 10 da konutun hasarı tespit edildi. Bazı otoparklar su altında olduğu için tam tespit yapılamadı.

Kaybolan 74 yaşındaki kişiyi 288 personelimiz arıyor. İki mahallemizde 5 binada yapısal bozuklukla ilgili tespit yapıldı. 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Doğu Karadeniz'de başka illerde de benzer olaylar yaşandı.



Gerekli ihbarlar yapıldığında kurumlarımızın tedbirleri alması gerekirken vatandaşımızın da ihtiyatlı davranması konusunda dikkatli olmalı. Kaybolan vatandaşımız belki iyi niyetliydi ama böyle bir olayla karşılaşmış olduk.

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Gerekli değerlendirmeleri yaptık. Taşkının sonuçlarını aşağı yukarı ortadan kaldırdık. Burada benzer olayların olmaması için geçmişte çok iş yaptık ve onların ne kadar işe yaradığını gördük.

'VATANDAŞA GEREKLİ DESTEĞİ YAPACAĞIZ'

Bayram arifesindeyiz. Belli hasarları oldu vatandaşımızın. Sayın bakanlarımızla da görüştük, sabaha kadar çalışma yürütüp vatandaşa can suyu olması anlamında gerekli desteği yapacağız. AFAD koordinasyonunda bu işler yürütülecek. Bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız gerekli tespitleri yapıyor. Vatandaşımızı hiçbir zaman mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Maddi kayıpları da ortadan kaldırıp bu süreci ortadan kaldırmış olacağız. Allah bunları tekrar yaşatmasın. Kaybolan abimizi sağ salim bulursak mutlu olacağız. Meteoroloji'den aldığımız bilgiye göre yakın zamanda etkili yağış beklemiyoruz.