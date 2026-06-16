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Trabzon’da yürekleri ağza getiren olay! 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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#Trabzon#Öğrenci#Zehirlenme
Trabzon’da yürekleri ağza getiren olay 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 17:27

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 12öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Trabzon’da yürekleri ağza getiren olay 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

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İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Trabzon#Öğrenci#Zehirlenme

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