Trabzon’da yürekleri ağza getiren olay! 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Edinilen bilgiye göre, okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

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İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.