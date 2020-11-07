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Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Trabzon’da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü

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Trabzon’da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü
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TRABZON’un Akçaabat ilçesinde telefon nakil hattına yıldırım düştü, bazı ev ve iş yerlerinde elektronik cihazlar ve prizler zarar gördü.

Darıca Mahallesi Tepecik Sokak’taki telefon iletişim hattına sabah saatlerinde yıldırım isabet etti. Telefon hattı kablosu yandı. Telefon ve internet bağlantıları kesildi, bazı ev ve iş yerlerinde elektronik cihazlar ile prizler zarar gördü.

Trabzon’da yıldırım düştü, telefon hatları zarar gördü

 

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