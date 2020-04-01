Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem

Kentte, özellikle gençlerin, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkıp, trafiğe kapalı olan Uzunsokak'ta dolaşması üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Bariyerlerin yer aldığı noktada bekleyen polis ekipleri, gün boyu kontrollerde bulunarak, işi olmayan kişilerin sokağa girmesine izin vermiyor.

ATM'LERE DE BARİYERLİ ÖNLEM

Kentte, vatandaşların yakın temasının olduğu banka ATM’lerinin bulunduğu alanda da tedbirler artırıldı. Ekipler, ATM'lerin önüne sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri, PTT gibi bazı kamu kuruluşları önünde işlem için bekleyen kişilere sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.