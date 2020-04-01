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Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem

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Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem
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TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, insan yoğunluğunun yaşandığı Uzunsokak giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirdi.

Kentte, özellikle gençlerin, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkıp, trafiğe kapalı olan Uzunsokak'ta dolaşması üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Bariyerlerin yer aldığı noktada bekleyen polis ekipleri, gün boyu kontrollerde bulunarak, işi olmayan kişilerin sokağa girmesine izin vermiyor.

ATM'LERE DE BARİYERLİ ÖNLEM

Kentte, vatandaşların yakın temasının olduğu banka ATM’lerinin bulunduğu alanda da tedbirler artırıldı. Ekipler, ATM'lerin önüne sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri, PTT gibi bazı kamu kuruluşları önünde işlem için bekleyen kişilere sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

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