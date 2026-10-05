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Trabzon'da tünelde feci kaza! Beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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#Trabzon#Maçka#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 19:25

Trabzon''un Maçka ilçesindeki tünelde beton mikserine çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında, Maçka ilçesi T2 Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, tünelde seyir halindeyken Y.B. (36) yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı. Takla atıp ters dönen otomobil alev aldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan kontrolde, otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün kimliğini belirleme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen beton mikserinin şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, tünelde seyreden otomobilin beton mikserine arkadan çarpıp, devrildiği ve aracın yandığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Trabzon#Maçka#Kaza

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