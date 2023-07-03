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Trabzon'da temizlik işletmesi buhar kazanında patlama: 1 ölü

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#TRABZON#Buhar Kazanı #Patlama
Trabzonda temizlik işletmesi buhar kazanında patlama: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:53

Trabzon'da 3 katlı endüstriyel temizlik işletmesinde buhar kazanında patlama yaşandı. Duvarları kısmen yıkılan işletmede, Afganistan uyruklu işçi Ajmal Mustaki (35) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yer alan 3 katlı endüstriyel temizlik işletmesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu işçi Ajmal Mustaki, kapısını açtığı iş yerinde buhar kazanı aniden büyük gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetli içerisinde ağır hasar gören işletmenin duvarları da yıkıldı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrollerde Afganistan uyruklu işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sonrası işletmede duvarlarından savrulan beton parçalarının çevredeki binalara da ulaşıp, kısmen hasar oluştuğu belirlendi.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturmada; iş güvenliği uzmanlarını da işletmede incelemelerde bulunuyor.

'PATLAMANIN NEDENİNİ ARAŞTIRACAĞIZ'

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Gazetecilere konuşan Ustaoğlu, "Bir endüstriyel temizlik işletmemizde, sabah bir Patlama meydana geliyor. Arkadaşlarımız derhal olay yerine geliyor; tüm 112 ve AFAD ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. Burada bir buhar kazanının patlaması sonucu binada ağır hasar meydana geliyor. 35 yaşlarında 1 kişiyi kaybettik. Tespitlere göre herhangi bir yaralımız yok. Savcımız da olay yerine geldi. Detaylı şekilde patlamanın nedenini araştıracağız. Yabancı uyruklu kişinin günübirlik buraya gelen bir vatandaş olduğu tespiti yapıldı. Detaylı çalışmayı arkadaşlarımız yapacak. Çevre binalarda hafif etkisi olmuş" dedi.

 

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#TRABZON#Buhar Kazanı #Patlama

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