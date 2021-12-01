Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
İşte cani babanın ifadesi Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktıİşte cani babanın ifadesi! Görüntüler infial yaratmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı#İşkence
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Sokak ortasında rezalet Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiSokak ortasında rezalet! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti#Yumruk
İkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı Sosyal medya devinde bu kez ne olacakİkinci kez kurduğu şirketten ayrıldı! Sosyal medya devinde bu kez ne olacak?#Jack Dorsey
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Pandeminin başından beri ilk kez keşfedildi Ölüm riskini ikiye katlıyorPandeminin başından beri ilk kez keşfedildi! Ölüm riskini ikiye katlıyor#Koronavirüs
Asgari ücrette kritik gün İşçilerin talepleri ne İşte senaryolarAsgari ücrette kritik gün! İşçilerin talepleri ne? İşte senaryolar#Asgari Ücret
Burakın Vina benimsin videosu olay oldu Alişandan tepkilere cevap...Burak'ın 'Vina benimsin' videosu olay oldu! Alişan'dan tepkilere cevap...#Alişan
Sevenleri tanımakta zorlandı... Survivorın yıldızı değişimiyle şaşırttıSevenleri tanımakta zorlandı... Survivor'ın yıldızı değişimiyle şaşırttı!#Nagihan Karadere
İfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştuİfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştu!#Ghislaine Maxwell
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor

#Sur Kazısı#Trabzon#Tarihi Eser

Trabzon'un Zağnos Vadisi'nde, tarihi surların bulunduğu İç Kale ve Yukarıhisar'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği arkeolojik kazıların ilk etabı tamamlandı. Kazılarda Roma, Bizans, Kommenos ve Osmanlı dönemine ait sikke, amfora, pitos, şamdan gibi çok sayıda tarihi eşya ve kalıntılara ulaşıldı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, “İlk sonuçlar beklentilerimizin gayet üzerinde, bol miktarda ve nitelikli malzemenin devamının geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Ortahisar ilçesindeki Zağnos Vadisi'nde, tarihi surların bulunduğu ve İç Kale ve Yukarıhisar'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile ağustos ayında arkeolojik kazı başlatıldı. 7 farklı üniversiteden çok sayıda uzmanın dönüşümlü görev aldığı 5 bin metrekarelik alandaki kazıda Roma, Bizans, Trabzon İmparatorluğu ve Osmanlı'ya ait tarihi kalıntıların izi sürüldü. Kazılarda 4 farklı döneme ait sikke, amfora, pitos, şamdan gibi çok sayıda tarihi eşya ve kalıntılara ulaşıldı. Kazılarda ayrıca mancınık güllesi, Osmanlı mührü, metal ok ucu, obsidyenden yapılmış kesici alet ile mezar bulundu.

'YENİ BULUNTULARA ULAŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, 2 farklı bölgede 5 açma yaptıklarını belirterek, “Bunlardan 3'ü İç Kale Camii'nin güneyinde gerçekleşti. İlk açmada 1.60 metre derinliğe inildi ve zeminde Roma dönemine ait blok taşların işlenmiş vaziyette zemin blokajı olarak kullanıldığını tespit ettik. Benzer malzemeyi bu alandaki üçüncü açmada iç sur duvarı olarak değerlendirdiğimiz ve Bizans döneminde yapıldığını düşündüğümüz duvarda da kullandıklarını gördük. Bu iki malzemenin Roma mimari anlayışını sergilemesi bu alanda büyük bir anıtsal yapının varlığına işaret ediyor. Bu yıl sadece 2 yerde açma yapabildik. Daha sonraki çalışmalarda bu anıtsal yapıya dair yeni buluntulara ulaşmayı ümit ediyoruz” dedi.

Trabzonda sur kazılarında tarih fışkırıyor

Haberin Devamı

'AMFORA PARÇALARI VE SİKKELER BULDUK'

Kazılarda önemli buluntular elde ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Yavuz, şunları söyledi:

“İç Kale Camii'nin güneyindeki ikinci ve üçüncü açmada 1.40 metre seviyeye inildi. Buralarda Roma, Bizans, Kommenos ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda sırlı ve sırsız seramik malzeme, Bizans dönemine ait olduğunu düşündüğümüz çatı kiremitleri ve amfora parçaları, büyük oranda korozyona uğramış sikkeler bulduk. İlk bulduğumuz sikkelerin Roma dönemine ait ve iyi nitelikte olması bizi sevindirdi. Diğer tarafta yaptığımız açmalarda da benzer sikkelere ulaştık. Toplamda 80 sikke bulduk. Yine burada Osmanlı döneminde oluşturulmuş bir hazirenin varlığını tespit ettik. 3 No'lu açmada bütüncül şekilde ve İslami usullere göre defnedilmiş bir mezar tespit ettik. Bunları uygun olduğu şekliyle korumaya aldık. Alanın güney tarafında kısmen 1.50 metre derinliğine ulaşan, doğu batı istikametinde olduğunu tespit ettiğimiz bir duvar yapısı söz konusu. Yaptığımız çalışmalarda bu duvar kalıntısının bölgede 4'üncü John zamanında yapılmış surun duvar yapısı olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki yıl diğer duvarın açılması için çalışacağız.”

Trabzonda sur kazılarında tarih fışkırıyor

Haberin Devamı

'ROMA MEZARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

İç Kale’nin batısında da 2 açma yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Yavuz, “İlk açma içinde yüzeye yakın 2 farklı kuru duvar tespit edildi. Askeri maksatla yapıldığını düşünüyoruz. Her iki tarafta da yaptığımız incelemelerde farklı dönemlere ait çok miktarda ve çok parçalı sırlı sırsız, çok renkli seramik malzeme, amfora, pitos ve çatı kiremit parçaları elde ettik. Aynı yerde bir yangın lokasyonu tespit ettik ve tunç şamdan kaidesi bulduk. O bölgede obsidyen parça kesici alet diyeceğimiz bir parça ele geçti. Aynı bölgede 2 insan iskeleti tespit ettik. Bunlardan doğu yönünde olanı bel hizasına kadar açıldı ve üzerinde kırık kiremit parçaları bulduk. Bu mezarın basit kiremit mezar tipinde bir Roma mezarı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

'BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE'

5 bin metrekare alanda kazı yaptıklarını belirten Prof. Dr. Yavuz, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar beklentilerimizin üzerinde. İnşallah bol miktarda ve nitelikli malzemenin devamını düşünüyoruz. Özellikle beklentimiz Trabzon’un bilinen tarihini daha da geriye getirmek için daha somut buluntulara ulaşmak. Roma öncesi Helenistik dönem ve onun öncesinde de Persler veya ondan önce yerel kabilelerin oluşturduğu kültür katmanlarına ve onların buluntularına da ulaşmayı düşünüyoruz. Böylece elde ettiğimiz malzeme belki 5 yıl veya 15 yıl sonra gerçek anlamda bir müzeyi doldurabilecek bir malzeme elde etmiş olacağız. Alanın belki bir arkeopark veya açık hava müzesi şeklinde bir değerlendirilmesi söz konusu. Şu anda işin başındayız ne tür malzeme çıkacak, iş nereye varacak, bunu zaman gösterecek” diye konuştu.

Haberin Devamı

Trabzonda sur kazılarında tarih fışkırıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sur Kazısı#Trabzon#Tarihi Eser

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil