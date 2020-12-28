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Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi

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Trabzon'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
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TRABZON'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Necat (63) ve Gülşen Çelik (68) çifti hayatını kaybetti.

Trabzonda sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Yenimahalle Vezir Sokak'taki Sağlık Apartmanı'nın zemin katında oturan Necat ile hastalığı nedeniyle yatalak olan eşi Gülşen Çelik'ten haber alamayan komşuları çiftin İstanbul'da yaşayan oğlunu aradı ve durumu bildirdi. Kapıyı zorlayıp eve giren komşuları çifti oturma odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Çiftin cesetleri, hastane morguna kaldırıldı.

Komşuları Hasan Işıl, "2 gün önce bakkala geldiğimde amca odun kesiyordu. 'Yardım eder misin' dedi. Ben de yardımcı oldum, odunlarını kestik. Muhabbet ettik. Muhabbeti çok iyiydi. Apartmana doğal gaz gelmişti, o da aldı biliyordum ama rahmetli bağlatmamış. Bugün de vefat ettiği öğrendik. Çok üzüldüm" dedi.

Köksal Pulatoğlu da "Komşular dışarıdan baktıklarında evin içinde duman görmüşler. Eşi de makineye bağlı diyaliz hastasıymış. İstanbul'daki oğlunu aramışlar, içeride duman var diye. Oğlu da kapıyı kırıp içeri bakmalarını söylemiş. Komşuları da vefat ettiklerini görünce polisi aramış" diye konuştu.

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