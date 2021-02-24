MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTrabzon’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
GeriGündem Trabzon’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih TURAN/TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Trabzon’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzon’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Trabzon'da silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 49 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ile silah parçası ve mühimmat ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'un Sürmene, Araklı ve Of ilçeleri ile Antalya’nın Manavgat ilçesi arasında, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 11 şüpheliyi takibe alan ekiplerce, 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

85 jandarma personelinin görev aldığı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 188 tabanca mermisi, 49 ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca şarjörü, 32 muhtelif silah parçası ve 38 fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi