Trabzon’da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trabzon'un Sürmene, Araklı ve Of ilçeleri ile Antalya’nın Manavgat ilçesi arasında, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 11 şüpheliyi takibe alan ekiplerce, 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

85 jandarma personelinin görev aldığı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 188 tabanca mermisi, 49 ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca şarjörü, 32 muhtelif silah parçası ve 38 fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.