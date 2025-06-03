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Trabzon'da şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü

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#Trabzon'da Yağış#Sel#Sağanak Yağış
Trabzonda şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 11:54

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

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Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Yağış sonrası şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, il merkezinde su baskınları, toprak kayması ve seller yaşanıyor. 

Trabzonda şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka mahallesi Piri Reis caddesi ise adeta dereye döndü. Yamaçtan gelen su, çamur ve taş parçaları yolu tamamen kaplarken, yol ulaşıma kapandı.
Trabzonda şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü

Mahalledeki ahırlar ve kümseler de bu selden payını alırken, çok sayıda hayvan telef oldu, mahalle sakinleri yetkililere tepki gösterdi. Bölgedeki afetin boyutu ise havadan görüntülendi.
Trabzonda şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü’nün olduğu alanda oluşan su birikintileri de vatandaşların zor anlar yaşamasına neden olurken, çevredeki esnaflar duruma tepki gösterdi.
Trabzonda şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü

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Şiddetli yağış dolayısıyla birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise il genelindeki çok sayıda su baskını ihbarına yetişmeye çalışıyor.

Trabzonda şiddetli yağış: Rögarlar taştı, yollar göle döndü
Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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#Trabzon'da Yağış#Sel#Sağanak Yağış

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