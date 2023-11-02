×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon'da Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesiste yangın

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Akçaabat#Yangın
Trabzonda Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesiste yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 13:20

Trabzon'da Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste yangın çıktı, Sosyal tesis yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da 'Tabiat Parkı' ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tek katlı ahşap sosyal tesisin bacasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Tesisi kısa sürede alevler kaplarken, çalışanlar ise dışarı çıktı. Yangın nedeniyle göl çevresinde siyah dumanlar yükseldi.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Akçaabat#Yangın

BAKMADAN GEÇME!