Trabzon’da sel felaketi: 1 kişi kayıp

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Trabzon’da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu’nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte dün ulaşım ücretsiz yapıldı. Kent merkezinde esnaf ve bölge halkı, suların çekilmeye başlaması sonrası su basan ev ile işyerlerini temizlemeye başladı.

Ortahisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise ilçede şiddetli yağış sonrası taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi.

‘357 İHBAR GELDİ’

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Akçaabat’ta suya kapıldığı düşünülen Hüseyin Aydın (72) kayboldu. Aydın için AFAD ekipleri ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bölge halkı da eşlik ediyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, selin özellikle Beşirli ve Moloz bölgelerinde etkili olduğunu belirtirken, belediye ve 112’ye toplam 357 ihbar ulaştığını, bunların büyük çoğunluğunun Ortahisar ilçesinden geldiğini aktardı. Vali Yıldırım, bu taleplerin 139’unun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde çağrı yaptı.