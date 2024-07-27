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Trabzon'da sağanak yağış üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi

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#Trabzon#Arsin#Araklı
Trabzonda sağanak yağış üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 19:36

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar meydana geldi.

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Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı, tarım arazileri de zarar gördü.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonda sağanak yağış üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi

Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Hamza Bilgin de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Araklı ilçesine bağlı Ayvadere ve Yiğitözü mahalleleri ile Yomra ilçesinin Pınarlı ve Şanlı mahalleleri ile Özdil Oymalı Grup Yolu'nda da heyelan oluştu.

Ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamalar, ilgili kurumların ekiplerinin çalışmaları ile giderildi.

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#Trabzon#Arsin#Araklı

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